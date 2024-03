La Samarcanda rossoblù di Eldor Due gol, il sorriso e una maglia 

L’alba ha il colore del suo paese, adesso. Verde, azzurra e bianca: il verde del prato della Domus, l’azzurro del mare del Poetto, il bianco è il colore della linea di porta, quella che ogni attaccante vive per superarla. Eldor c’è, ora. Prima era solo un nome nella lista, non importa quale, adesso devono pensare a come fermarlo. Perché i due gol messi dentro nella giornata più importante dell’anno lo mettono nell’elenco degli indesiderati, a Monza. E lui farà di tutto per esserci, sabato alle 15 all’U Power Stadium, dal primo minuto.

L’Uzbekistan, Samarcanda, la sua Jarkugan, il padre Azamat e suo zio Ilkhom, ex calciatori, tutto è più vicino da sabato scorso, quando Eldor Azamat o'g'li Shomurodov conquista la copertina, mettendo la firma su un secondo tempo folle, su e giù, due gol interrotti da un blackout pericoloso. La sua storia è presto fatta: a Genova, stagione 20-21, firma un quadriennale, arriva dal Rostov, sul Don, serie A russa. In rossoblù segna otto gol, il ds della Roma Tiago Pinto lo pretende, lui ripaga la fiducia con tre gol in due anni, finendo dietro le quinte. Lo prende lo Spezia, nel 2023, una rete e via, a Cagliari. Arriva a luglio, lo accolgono un caldo fotonico e una tifoseria impazzita per la promozione. Il resto, infortunio a parte, è storia recentissima.

Chi è

Shumy, come lo chiamano nello spogliatoio, è sposato con Omina, hanno due bimbi piccoli. Vive in centro, a Cagliari, è educato, riservato, i compagni lo adorano, è un gran lavoratore, soffre se non gioca e soprattutto quando non segna. Nell’istante in cui Ranieri sta pensando che sì, adesso è pronto, dopo un lungo periodo di anonimato, si rompe: seconda metà di dicembre 2023, infortunio banale in allenamento, dolorosa frattura scomposta del secondo metatarso. Dopo l’intervento chirurgico del 18 dicembre, a Roma con il chirurgo Attilio Santucci, è partito il recupero: palestra, piscina, famiglia e poi palestra, piscina e famiglia. Fino al rientro negli spogliatoi dopo la vittoria con la Salernitana e il coro “Shumy-Shumy” della squadra. Shomurodov è il capitano della nazionale uzbeka con cui ha giocato 68 gare e fatto 38 reti. Ha saltato la Coppa d’Asia per l’infortunio, fra poco potrebbe essere convocato nelle gare di qualificazione al Mondiale 2026, Uzbekistan-Hong Kong sarà un doppio confronto.

In campo

Accelerazioni, fiammate, tanto lavoro anche oscuro, le sportellate con i difensori, la vocazione al sacrificio che si vede poco ma che si legge nei report delle gare, l’essere parte di un gruppo nel quale sembra risiedere da sempre, questo è Shomurodov. Con due gol in più nel menu, oggi che servivano come l’aria, con Pavoletti, Petagna, Luvumbo e Mancosu fuori causa. Ranieri ha un’arma in più, un attaccante puro che sa correre: può stare in campo con Gaetano e Lapadula? Può fare solo la spalla della prima punta? Lo scopriremo sabato, sempre che l’allenatore non lo utilizzi per spaccare la partita. Lui, intanto sorride: sono tornato.

