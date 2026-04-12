La salvezza passa per i gol di Esposito 

Non vive per il gol, dice. Con i suoi gol, intanto, sta salvando il Cagliari. Contro la Cremonese, Sebastiano Esposito ha segnato il sesto in campionato, sbloccando (e decidendo) così una partita a dir poco complicata e - manco a dirlo - fondamentale per la squadra, sempre più dipendente dalla sue prodezze, ma anche dal suo spirito di sacrificio. Capocannoniere (e leader) rossoblù, sabato pomeriggio ha eguagliato lo score ottenuto con le maglie di Basilea e Sampdoria ed è a sole due reti, quindi, dal record personale, ottenuto la passata stagione con l’Empoli. È uno degli obiettivi che si è prefissato nelle ultime sei giornate, oltre a quello della salvezza. Anche perché, ormai, sembrano essere diventati imprescindibili l’uno dall’altro.

Simbolo del Cagliari

Ancora di testa. Di precisione e di prepotenza. Poi fuori tutta la tensione accumulata negli ultimi due mesi e in particolare negli ultimi cinque giorni, condivisa prima con i compagni e i tifosi sotto la Curva Sud, poi con l’allenatore Pisacane davanti alla panchina, strattonandogli il maglione con rabbia e senso di liberazione (lo stesso aveva fatto con Andrea Pirlo ai tempi della Sampdoria, sempre dopo un gol importante). Prezioso in quel lavoro sfiancante nell’interdizione, ha praticamente annullato l’ex Grassi. Decisivo sotto porta nella prima vera occasione avuta dal Cagliari (frenato dalla paura sino a quel momento). Esposito sta così diventando il simbolo dell’undici di Pisacane, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

Lo step decisivo

Il suo talento cristallino non è mai stato messo in discussione, nonostante il continuo girovagare una volta uscito dalla culla nerazzurra. Aveva bisogno forse di un determinato habitat per fare lo step decisivo, quello mentale. Quello che in ogni gara lo spinge a mettersi innanzitutto al servizio dei compagni in pressione continua sui portatori di palla avversari. E i compagni, non a caso, stravedono per lui, al di là della simpatia e dei gol. La fiducia incondizionata di Pisacane gli ha dato una marcia in più e lo ha responsabilizzato allo stesso tempo. E la sfida venerdì con l’Inter e il fratello Pio accende le luci di San Siro,

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