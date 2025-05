La salvezza e l’Europa in 90 minuti Il campionato si chiude col botto 

L’Europa e la salvezza in novanta minuti. Si chiude stasera il campionato di Serie A con sei partite decisive per i rispettivi obiettivi con incroci pericolosi e lo scontro diretto da brividi tra Empoli e Verona. Cominceranno tutte alle 20.45.

E da brividi sarà, inevitabilmente, la sfida al “Penzo” tra il Venezia e la Juventus. La squadra di Di Francesco dopo la sconfitta di Cagliari non ha alternative: deve vincere e sperare che non facciano altrettanto le dirette concorrenti. A sua volta, i bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono qualificarsi in Champions League. Alla finestra l’ultima Roma di Ranieri, a sua volta impegnata a Torino. Il Parma cerca punti salvezza a Bergamo contro l’Atalanta, il Lecce all’Olimpico contro la Lazio. Grande apprensione al “Castellani” dove l’Empoli ospita il Verona. Passano per Udine, invece, le ultime speranze europee della Fiorentina.

RIPRODUZIONE RISERVATA