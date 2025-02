La salute negata al popolo palestinese 

“Colonialismo e sanità: Gaza, la salute negata”. È il tema della conferenza in programma sabato dalle 17,30 al T Hotel a Cagliari. Organizzano l’Associazione amicizia Sardegna-Palestina e il Comitato sardo di solidarietà con la Palestina con Amdp (Associazione medici della prevenzione). Si parlerà della negazione del diritto alla salute ai palestinesi, a Gaza in particolare, «tipica e ricorrente dei contesti coloniali». A Gaza, dicono gli organizzatori, l’emergenza sanitaria non inizia con «l’accelerazione del genocidio del popolo palestinese» nell’ottobre del 2023 e non finisce con il suo recente rallentamento. Un articolo di The Lancet sottolinea già mesi fa che le morti continueranno per molto tempo, visto che in 15 mesi tra i principali obiettivi di Israele ci sono stati gli ospedali.

La sottoscrizione

Ecco il perché della raccolta di fondi dell’Associazione amicizia Sardegna Palestina per l’ospedale al-Awda, nel nord della Striscia (le adesioni su www.sardegnapalestina.org. Nella conferenza, grazie ai contributi di medici e accademici esperti del mondo arabo, saranno affrontati vari temi: le questioni ambientali e alimentari, una panoramica della distruzione attuale e dell’impatto a lungo termine delle armi utilizzate, in grado di disegnare un quadro completo della salute negata ai palestinesi. Interventi di Patrizia Manduchi, docente di Storia contemporanea dei paesi arabi all’Università, di Roberto Tumbarello, ex direttore della Cardiologia pediatrica del Brotzu, Claudia Zuncheddu per Isde medici per l'Ambiente. Poi Claudia Penzavecchia, dietista, divulgatrice scientifica e attivista, Paola Manduca, genetista, Salah Zakut, accademico di Gaza. Introduce e coordina Claudia Ortu, dell’Associazione amicizia Sardegna Palestina.

