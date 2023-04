La salute della donna a “15 minuti con...” 

Si parla della salute della donna nella puntata doppia di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari con il gruppo L’Unione Sarda, che andrà in onda in diretta domani alle 17 sui canali social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì gli approfondimenti nell’inserto “Salute” del quotidiano. Ospiti del giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell’Aou, due esperti del Policlinico Duilio Casula: Stefano Guerriero, direttore del Centro integrato di procreazione medicalmente assistita e diagnostica ostetrica-ginecologica, e Bruno Piras, direttore delle Emergenze ginecologico-ostetriche.

La prevenzione

Si parlerà di patologie e disturbi che interessano maggiorante la sfera del benessere femminile, di come possano essere sensibilmente ridotti con uno stile di vita sano ed equilibrato e dell’importante ruolo della perenzione. Per affrontare fin dal primo periodo queste patologie con trattamenti meno invasivi e un recupero più rapido, esistono esami importanti tra cui il pap-test, che individua lesioni pretumorali al collo dell’utero, ogni due anni. Ci sono poi la mammografia ogni due anni tra i 40 e i 50 anni e annualmente dopo i 50, e un check up annuale.

Il talk show

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e le domande del pubblico in diretta.