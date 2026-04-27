La salma di Zizi da Onifai a Ottana 

Esplode il dibattito attorno alla traslazione della salma del poeta Bernardo Zizi, dal cimitero del paese natale Onifai a quello di Ottana, comunità d’origine della moglie Filomena Contini. Tra le motivazioni che avrebbero indotto alla scelta la famiglia di Zizi, scomparso a Macomer ad agosto a 97 anni, alcune frizioni con l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Monne. Secondo i familiari di Zizi, non avrebbe garantito una sepoltura perpetua al poeta.

La vicenda

In una lettera i Zizi spiegano: «Qualcuno in malafede ha detto che la famiglia avrebbe preteso che il Comune di Onifai si facesse carico delle spese per il monumento funebre. È una menzogna. La famiglia ha regolarmente acquistato il lotto di terra in cimitero con l’unico desiderio di dare a Bernardo una dimora degna della sua grandezza». Dopo l’acquisto i primi problemi. «Abbiamo scoperto con amarezza che il Comune non intendeva garantire la natura perenne di quella sepoltura», dice la famiglia Zizi per cui sarebbe stata sufficiente una delibera comunale a superare il caso. «Un atto di ordinaria amministrazione avrebbe garantito al poeta di Onifai un posto eterno nel suo paese». E poi: «Ci è stato risposto che dopo un certo numero di anni la salma sarebbe stata spostata nella zona destinata all’ossario comune». Ricordando che Zizi ha onorato il nome di Onifai e della Sardegna aggiunge: «Trattare la sua memoria come pratica burocratica a scadenza è un’offesa non solo a lui, ma alla storia culturale dell’Isola». Da qui la scelta di ripiegare sul cimitero di Ottana, comunità a cui Zizi è stato molto legato. «Ottana ha compreso il valore di custodire per sempre un pezzo di storia sarda, offrendo un’area che ospiterà il monumento a Bernardo, a beneficio delle generazioni future». Infine: «Vorremmo che mio padre venisse rispettato per poter finalmente riposare in pace».

Le reazioni

Il sindaco di Onifai Luca Monne sui social si difende: «L’amministrazione ha agito esclusivamente nel perimetro della legalità, con senso di responsabilità e nel rispetto della memoria di una figura importante per la comunità». Infine: «La legge non è opinabile: è uguale per tutti. Chiunque voglia esprimere valutazioni ha il diritto di farlo, ma è utile che conosca le norme, come il Dpr 10 settembre 1990 n. 285». Franco Saba, sindaco di Ottana, dice: «Siamo onorati di poter ospitare la salma di un grande uomo e artista».

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