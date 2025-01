La Salle, porte aperte per tutti L’ambiente giusto dove fare calcio 

Dai banchi di scuola al campo di calcio. A Monserrato studio e sport devono viaggiare sullo stesso binario e tutti devono poter studiare e praticare una disciplina, anche quelli meno abbienti. La filosofia è chiara, già dal 1960, quando i Fratelli delle Scuole Cristiane accoglievano tutti nella scuola di Via Tito Livio. Serviva però uno spazio dove svolgere l’attività motoria. Fratel Sante, un’istituzione a Monserrato, insegnante della scuola La Salle, insieme ad alcuni ragazzi lavorò per ripulire dai sassi e dall’immondezza il terreno dell’ex aeroporto, creando il primo campo di calcio.

«Si arriva così al 2009 quando Fratel Franco, direttore della scuola, incaricò Andrea Vadilonga, insegnante di Educazione fisica, di creare la scuola calcio», ricorda Simone Murgia, attuale presidente della società, «con un piccolo finanziamento ha costruito un campo di calcio a 7 in sintetico. Da lì la nuova vita de La Salle». Anche se i valori e i principi sono rimasti gli stessi. «Da noi non c’è una selezione in entrata», prosegue Murgia, «tutti possono venire da noi. Anche al campo tutto il lavoro è improntato come una scuola vera e propria. Una progressione negli anni, come funziona a scuola. La formazione è curata nei particolari da tecnici laureati in Scienze motorie o insegnanti. Il tutto in un ambiente sano, confortevole e familiare».

Viaggi e numeri

E come in un anno scolastico non mancano i viaggi: «Abbiamo disputato vari tornei tra Spagna e Francia», aggiunge il presidente, «in Italia siamo stati a Gardaland. Grazie alle famiglie, siamo partiti tutti insieme, è stato bellissimo. Esperienze indimenticabili anche per i ragazzi». Da poco più di 50 bambini del 2009, la Salle ora conta più di 300 tesserati in tutte le giovanili, dai più piccoli alla Juniores. E poi la prima squadra che milita nel campionato di Seconda categoria. Ma la cosa che rende più orgogliosi i dirigenti della società monserratina è l’impegno nel sociale. Sempre Murgia: «Abbiamo istituito uno sportello d’ascolto per i ragazzi grazie al lavoro di Cristiano Meloni dei servizi sociali del Comune. In più stiamo creando una onlus per permettere ai ragazzi con difficoltà di fare calcio. Impagabile il loro entusiasmo, soprattutto di quelli con poche capacità. Lo scopo è sempre il gioco abbinato al divertimento, come quella volta che siamo scesi in campo con le parrucche bionde per imitare la segretaria di allora».

