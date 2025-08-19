La Salle, l’ampliamento non si farà 

Bloccato dal troppo tempo trascorso e da richieste di adeguamento che ancora non hanno avuto seguito. Il progetto di ampliamento della parrocchia San Giovanni Battista de La Salle, almeno per come era stato predisposto dall’ingegnere progettista Antonino Callai, non si farà. Prevedeva la costruzione di una casa canonica, un salone polifunzionale, ampie aule per il catechismo, spazi per far giocare i bambini. Ma quei lavori, attesi da anni dai parrocchiani, non sono mai stati fatti, e non c’è stato nemmeno il passaggio dei terreni dal Comune alla Curia. Invece, accanto alla chiesa l’amministrazione ha di recente costruito un parco di quartiere.

La vicenda

Che ne è stato quindi dell’ampliamento della parrocchia? «Un paio d’anni fa abbiamo saputo che il progetto, dal valore di circa 2 milioni di euro, era considerato vecchio e andava aggiornato. La Cei non lo avrebbe finanziato, chiedeva ulteriori requisiti», spiega il sindaco Tomaso Locci. «A me quel vecchio progetto piaceva tantissimo, l’ingegner Callai ha la mia massima stima. Purtroppo bisogna fare i conti con le nuove normative, e noi non possiamo mettere parola su qualcosa che realizzerà la Chiesa, dev’essere trovato un accordo tra la parrocchia, i progettisti e la Cei. Quando abbiamo visto la situazione di stallo abbiamo mostrato all’arcivescovo Baturi la nostra proposta per la riqualificazione di una parte dell’area e abbiamo avuto parere favorevole per realizzare il parco, ma rimaniamo a disposizione per future interlocuzioni».

Alla fine degli anni ‘90, alcune famiglie cedettero cinquemila metri quadri di terreni con la promessa, da parte dell’amministrazione di allora, che sarebbero passati alla Curia per la costruzione delle opere parrocchiali. «La nostra famiglia rinunciò a mille metri quadri», spiega uno dei proprietari, Franco Stara. «Accettammo di cedere a un prezzo molto basso, 40 mila lire al metro quadro, perché ci fu assicurato che sarebbe stato nell’interesse della parrocchia. Non siamo a conoscenza delle dinamiche per cui dopo più di vent’anni non è stato costruito quello che era stato prospettato, quindi non imputiamo responsabilità a nessuno, ma siamo dispiaciuti». Don Walter Onano, parroco della Salle, conferma lo stallo. «È tutto fermo, per le difficoltà legate alla copertura economica e alla tipologia di progetto, ormai datato. Ma la pratica è ancora in piedi ed è in mano all’ufficio tecnico della Curia. Purtroppo i tempi si stanno dilatando e non si trova il bandolo della matassa, si tratta di capire la volontà dell’amministrazione e della Curia».

