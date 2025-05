La Salle in festa, baby calciatori campioni sardi  

Nel loro piccolo, hanno fatto la storia. Almeno quella dello sport monserratino, perché gli under 17 dell’Asd La Salle sono la prima formazione calcistica giovanile della città a vincere un campionato regionale. Con il successo per 3-0 conquistato domenica sul campo dell’Oristano, i ragazzi biancorossi hanno concluso il campionato in vetta al girone regionale A2.

L’anno prossimo se la vedranno con le migliori squadre della Sardegna nel campionato élite. Un successo frutto di un grande lavoro di squadra. «È un traguardo storico, ringraziamo i genitori per esserci stati sempre vicini e l’amministrazione per la grande attenzione al mondo dello sport, per noi questo è l’inizio di un percorso», è la soddisfazione del presidente Simone Murgia. «Dedichiamo la vittoria al nostro dirigente Filippo Farris e a Fratel Giuseppe, membro della confraternita lasalliana, scomparsi di recente, e facciamo i complimenti al Pirri Calcio con cui abbiamo lottato fino all’ultima giornata con umiltà e rispetto».

