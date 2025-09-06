La Salle e la leva calcistica: «Insegniamo i valori dello sport» 

La scuola calcio La Salle di Monserrato continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per centinaia di ragazzi del territorio. Con oltre 250 iscritti tra settore giovanile e scuola calcio, la società è a oggi l’unica realtà cittadina strutturata a coprire l’intero percorso, dai “primi calci” fino all’Under 21. «È un vanto – sottolinea Corrado Maccioni, coordinatore della scuola calcio – vedere bambini che iniziano da noi nei pulcini e arrivano a giocare nelle categorie maggiori. Significa trasmettere un senso di appartenenza che accompagna i ragazzi sino alla seconda categoria. La nostra missione è offrire a tutti la possibilità di giocare e crescere insieme: diamo la possibilità a tutti i nuovi iscritti di fare una settimana di prova, un’occasione di conoscersi e divertirsi».

Un percorso di crescita confermato anche dai risultati sportivi. «Abbiamo conquistato la promozione dagli Allievi regionali agli Allievi A1 – racconta il dirigente Manolo Murru – dedicando il successo alla memoria di Filippo Farris, dirigente e figura carismatica, scomparso a inizio anno 2025. Un punto di riferimento per i ragazzi, che hanno deciso di onorare la sua memoria con una promessa: vincere il campionato per lui». Intanto la società guarda avanti, con i lavori di rifacimento del vecchio impianto e la progettazione di un nuovo campo con club house. «Il nostro staff è giovane e motivato – conclude Murru – e con tecniche innovative, punta a trasmettere la passione per il calcio e per i valori che questo sport porta con sé. Da tre anni siamo in continua crescita e contiamo di migliorarci con il nostro staff».

RIPRODUZIONE RISERVATA