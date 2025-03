«La salita è ripida… ma ne vale la pena». L’allenatore del Cagliari Davide Nicola, tuta d’ordinanza blu e zaino in spalla, si fa immortalare da un drone mentre percorre i sentieri sopra Calamosca e posta poi il video in una storia su Instagram sulle note di “Gonna fly now” (epica canzone che faceva da colonna sonora al film Rocky) precisando: «Sì, è una metafora». A seguire un sorriso e l’hashtag #forzacasteddu.

Nessun commento post gara sui social, stavolta il tecnico piemontese si è preso un giorno di tempo per metabolizzare e ha scelto poi un modo davvero originale (complimenti a lui, al suo operatore e a chi gli cura la comunicazione) per commentare il successo liberatorio sul Monza e la situazione in generale del Cagliari che - metaforicamente, appunto - sta scalando una montagna e, passo dopo passo, si sta avvicinando alla vetta, vale a dire la salvezza. Non sono casuali le immagini, le sue parole e nemmeno quelle della canzone: «Trying hard now, it's so hard now». Perché non c’è gioia e soddisfazione senza fatica e sacrifici. E questo è il momento di dare la spallata finale. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA