La Salernitana si illude poi rischia 

SASSUOLO 2

SALERNITANA 2

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thoverstd; Berardi, Defrel (26' st Laurientè), Castillejo (26' st Volpato); Pinamonti (35' st Mulattieri). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Bajrami, Ceide, Viti, Lipani, Tressold. All. Dionisi.

Salernitana (4-3-2-1) Ochoa, Daniliuc (1' st Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Bohinen (15' st Legowski) Coulibaly, Maggiore (38' st Martegani); Dia, Tchaouna (10' st Candreva), Ikwuemesi (10' st Simy). In panchina Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Stewart, Kastanos, Gyomber, Lovato. All.: F. Inzaghi.

Arbitro : Ghersini di Genova

Reti : 5' pt Ikwuemesi, 17' pt Dia, 36' pt e 7' st Thorvestd.

Reggio Emilia. La Salernitana parte fortissimo, inchioda il Sassuolo sul 2-0 nei primi 17 minuti, poi si sgonfia e rimedia un pari (2-2) che va considerato prezioso. A Reggio Emilia alla fine è la squadra di Dionisi a recriminare, dopo aver colpito due legni con Pinamonti e Mulattieri.

La partenza è tutta degli uomini di Inzaghi, Ikwuemesi si invola in contropiede e fulmina Consigli al 5’. Passano altri 12 minuti e Bia entra in area da destra e raddoppia. Da quel momento è soltanto Sassuolo. Thorstvedt firma due reti (al 36’ e al 7’ della ripresa), poi sale in cattedra Berardi ma Ochoa è sempre attento.

RIPRODUZIONE RISERVATA