La Salernitana resta ultima, BOlogna al quarto posto 

Salernitana 1

Bologna 2

Salernitana (3-4-2-1) : Costil 5.5; Lovato 4.5 (34’ pt Tchaouna 5), Gyomber 5.5, Pirola 5.5; Mazzocchi 5 (1’ st Daniliuc 6), Legowski 5 (18’ st Maggiore 5.5), Coulibaly 6, Bradaric 6; Candreva 6 (36’ st Kastanos sv), Dia 5; Ikwuemesi 4.5 (18’ st Simy 6). In panchina: Fiorillo, Salvati, Fazio, Bronn, Sambia, Martegani, Bohinen, Cabral, Botheim. Allenatore F. Inzaghi 5.5.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 6; Posch 6.5, Beukema 6.5, Kristiansen 6, Calafiori 6; Freuler 6.5, Moro 6 (36’ st Aebischer sv); Ndoye 6 (32’ st Urbanski sv), Ferguson 6.5, Saelemaekers 6; Zirkzee 7 (32’ st Van Hooijdonk sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Lykogiannis, Lucumi, Fabbian. Allenatore Motta 6.5.

Arbitro : Sozza di Seregno 6.5.

Reti : 9’ pt, 20’ pt Zirkzee, 31’ st Simy.

Note : Espulso al 48’ st Fazio dalla panchina per proteste. Ammoniti: Coulibaly, Tchaouna, Mazzocchi, Dia, Zirkzee, Bradaric, Gyomber, Urbanski, Kastanos, Skorupski. Angoli: 5-1. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Salerno. Filippo Inzaghi aveva definito la disfatta di Firenze soltanto un incidente di percorso. Ma la Salernitana, nel match casalingo contro il Bologna, riesce addirittura a fare peggio, incassando una sconfitta pesantissima (1-2) che mette fortemente a rischio la corsa salvezza dei granata e, probabilmente, anche la panchina del tecnico. Continua, invece, il momento magico della squadra di Thiago Motta che centra la prima vittoria in trasferta della stagione e, in attesa di Roma-Fiorentina, aggancia il quarto posto in classifica. Sotto gli occhi del governatore campano Vincenzo De Luca, i rossoblù ipotecano il successo già nei primi venti minuti, sfruttando l’approccio da incubo dei padroni di casa e legittimando il vantaggio senza alcun problema. Basti pensare che dopo i primi 45’ il dato del possesso palla recita un implacabile 70-30 in favore degli ospiti che partono con il morale a mille, riuscendo a trasformare in energie positive la rabbia incamerata nel finale di gara a Lecce.

