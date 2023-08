La Salernitana ospita l’Udinese 

«L'Udinese è una squadra fisica, tecnica e veloce che ci ha sempre messo in difficoltà. Ci attende una partita molto difficile in cui l'energia che si creerà tra squadra e pubblico sarà fondamentale per superare l'avversario». Lo ha detto Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, presentando la sfida di oggi (ore 18.30) contro l'Udinese. "

«Sia Martegani sia Legowski hanno chance di giocare dall'inizio anche se hanno bisogno di tempo per adattarsi al nuovo campionato. Chiedo ai nostri tifosi di sostenere la squadra e soprattutto i nuovi arrivati nei momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno di tutti per farli arrivare al massimo potenziale».

Dal fronte opposto, Andrea Sottil dice: «Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo alla Salernitana. Lo ha detto Andrea Sottil cercando di scacciare i fantasmi del pesante tonfo interno all'esordio casalingo in campionato. «Mi aspetto una partita di livello - ha aggiunto -. Ho visto i ragazzi desiderosi di mostrare il lavoro fatto, hanno capito cosa hanno sbagliato. I nuovi stanno capendo che in Serie A non puoi permetterti di perdere neanche un pallone».

