La sala operativa di Nuoro evita il disastro a Tortolì 

Niente elicotteri, arrivano i canadair. Due, per domare l’incendio che l’altro ieri ha paralizzato per ore il traffico all’ingresso di Tortolì. E visto che le sale regionali ad aprile non sono operative è stata la nuova sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro a coordinare il pronto intervento in Ogliastra. Con uomini (25) e mezzi dei distaccamenti di Lanusei e Tortolì. Lo ha detto ieri nel capoluogo barbaricino Natalia Restuccia, comandante regionale dei vigili del fuoco.

La sala operativa, in funzione già dall’estate scorsa per volontà dell’allora comandante Antonio Giordano, è tra le più moderne e all’avanguardia in Sardegna, con la capacità di gestire nel mega schermo a led eventi di soccorso e calamitosi riportati in cartografie ma anche immagini in diretta degli interventi. Accanto un’aula didattica che ieri è stata inaugurata alla presenza delle autorità cittadine e provinciali, in testa il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. «Sia l’aula che la sala operativa, hanno innovazioni tecnologiche necessarie anche a seguito dell’istituzione del Nue 112 – ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro Giampaolo Lampis - consentendo una funzionale gestione delle attività di soccorso, e l’efficace interconnessione sia con altri enti».

Dopo il rogo di Tortolì, nei paesi ogliastrini l’allarme sale tanto che i sindaci, su sollecitazione del Corpo forestale, hanno firmato ordinanze per evitare che - vista l’allerta maestrale - si brucino sterpaglie fino a domenica sera. Un provvedimento omogeneo adottato da tutti i primi cittadini dell’Ogliastra come misura preventiva del rischio incendio boschivo e di interfaccia. (f.le.) (ro.se.)

