La sala multimediale  pronta per i giovani 

Conclusi i lavori nella sala multimediale del centro giovanile in via 2 Giugno. Nasce così “Ennedue Music Lab”, il primo spazio ad uso gratuito destinato ai giovani musicisti della città.

Il progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale è costato 90 mila euro, di cui 20 dedicati alle sole strumentazioni. Il prossimo passo sarà ora stabilire la tipologia di gestione del servizio: «Al di là di come sarà la gestione - commenta il primo cittadino Mauro Usai - la certezza è che si tratterà di un luogo che deve essere a disposizione in maniera completamente gratuita, dei giovani della città che desiderano promuovere musica, che vogliono cimentarsi nella coltivazione delle proprie passioni».

La nuova sala multimediale rappresenterà una vera e propria infrastruttura sociale: «Non esiste in tutta la Sardegna una sala pubblica di questa tipologia con una qualità così alta. - prosegue Usai - A breve individueremo il modello di gestione che possa garantire il patrimonio che la sala ospita, ma in ogni caso i protagonisti rimarranno i ragazzi. La nuova generazione non deve continuare a subire l’impossibilità di coltivare le proprie passioni, perché fare musica, fare cultura significa migliorare la nostra società nella qualità delle relazioni interpersonali».

L’infrastruttura sarà pertanto a disposizione dei giovani musicisti della città, ma lo stesso Usai non esclude eventuali nuovi risvolti futuri: «Al momento è destinata ai nostri concittadini, ma chissà che in un domani non possa divenire un luogo dove si produrrà della musica con degli artisti provenienti da ogni parte del territorio».