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Jacu Piu.
17 ottobre 2026 alle 00:13

La sala multifunzionale di Forestas porta il nome di Maria Giacobbe 

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Una sala multifunzionale della foresta demaniale di Jacu Piu porta da ieri mattina il nome di Maria Giacobbe, intellettuale e scrittrice nuorese tra le più importanti della letteratura sarda del Novecento. Alla cerimonia hanno partecipato l’amministratore unico di Forestas (che ha promosso l’iniziativa) Salvatore Piras, il direttore del servizio territoriale di Nuoro, Salvatore Mele, il figlio della scrittrice, Thomas Harder, e Marina Moncelsi, presidente dell’Istasac. L’evento ha inoltre ripercorso la vita e l’opera di Giacobbe, nata a Nuoro nel 1928, l’esordio nel 1957 con “Diario di una maestrina”, e ricordato una donna che seppe coniugare letteratura e impegno civile. A delinearne il profilo in merito è stata Marina Moncelsi che ne ha ricordato l’infanzia segnata dalle persecuzioni subite dalla famiglia antifascista. «Il bisogno di solidarietà umana sarà per lei il perno attorno a cui ruotò l’intera sua esistenza», ha detto Moncelsi. Dopo i saluti istituzionali, gli interventi hanno approfondito anche la foresta e le politiche regionali per la parità di genere.

Il ricordo della scrittrice è stato affidato al figlio Thomas Harder, arrivato dalla Danimarca.

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