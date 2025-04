La sagra più forte della pioggia 

La festa è più forte della pioggia. Così Tonara celebra la Pasquetta con il suo torrone accogliendo i visitatori che nonostante il maltempo non rinunciano alla sagra e alle sue attrattive.

La giornata

L’avvio è più lento del solito perché questa quarantaquattresima edizione deve fare i conti con la pioggia annunciata e arrivata soprattutto nella mattinata. L’idea del rinvio viene valutata dagli organizzatori della Pro Loco e del Comune che preferiscono però andare avanti e confidare nei momenti di tregua, quando la pioggia dirada i suoi scrosci. Così a mezzogiorno la prima rassegna dei gruppi mini folk può partire, non importa se in ritardo rispetto al programma. È comunque una novità della sagra. I bambini diventano protagonisti acclamati dei balli mentre quattro suonatori di launeddas animano in modo itinerante con la loro musica gli scorci più caratteristici del paese.

Le attività

La preparazione del torrone procede tra le mani esperte di un gruppo di donne con gli abiti tradizionali. Il torronificio Pruneddu sostiene il loro lavoro che strappa i sorrisi dei turisti, compresi i giapponesi, conquistati dal dolce con le mandorle come pure dal ritmo suggestivo dei campanacci forgiati da abili artigiani che coinvolgono anche alcuni bambini. Per loro tante foto e ammirazione. Non importa se si passeggia con l’ombrello. La voglia di festa si fa largo in piazza Sant’Antonio e in viale Regione, il cuore del paese.

«Impensabile il rinvio della sagra, c’erano tante prenotazioni, un’organizzazione pronta. E poi sarebbe stato difficile individuare un’altra data», dice Pierluigi La Croce, presidente della Pro Loco, in prima linea nell’organizzazione assieme al Comune e al Centro commerciale naturale. Perciò nonostante la fatica imposta dalla pioggia si va avanti. «La gente inizia ad arrivare», dice a mezzogiorno la vicesindaca Cristina Patta. Nel pomeriggio si riprende con una regolarità scandita dalla pioggia, soprattutto per gli spettacoli all’aperto.

I visitatori

La festa all’insegna dell’identità procede anche perché non mancano gli eventi in spazi coperti, come la mostra dell’abito tradizionale e del torrone, a cura del gruppo folk “Peppino Mereu”, la visita guidata nella casa museo Sulis-Mascia. E poi c’è il tutto esaurito nei ristoranti. Coloro che hanno prenotato nei giorni scorsi nonostante le previsioni meteo non hanno disdetto e si sono messi in viaggio verso Tonara, per una Pasquetta magari bagnata, comunque piacevole. Anche per loro gli organizzatori hanno voluto portare avanti la sagra conservando l’appuntamento abituale, il lunedì dell’Angelo.

