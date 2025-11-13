La Sagra delle olive prende il via 

Tre giorni di eventi, tradizione e gusto con la Sagra delle olive che da oggi a domenica animerà le strade di Gonnosfanadiga. Un weekend dedicato alle eccellenze agroalimentari e alla valorizzazione del territorio, con un ricco programma.

Il calendario

L’inaugurazione è prevista per le 18 con la benedizione dell’olio nuovo e l’apertura degli stand espositivi. Domani mattina prenderanno vita i percorsi del gusto, i laboratori, il convegno dedicato all’olio extravergine e alla sicurezza alimentare, le escursioni guidate e i tour tra frantoi, chiese e siti archeologici. Non mancheranno musica e intrattenimento: spettacoli folk, concerti, tribute band, dimostrazioni di panificazione e il suggestivo concerto del gruppo polifonico nelle Tombe dei Giganti. Saranno presenti domani sera anche le maschere tradizionali di Fonni. Domenica chiuderanno la manifestazione le premiazioni e la tradizionale distribuzione delle bruschette con l’olio nuovo.

La promozione

«Anche quest’anno – spiega il sindaco Andrea Floris – si svolgerà una delle manifestazioni più importanti per il nostro paese, che ogni anno cerca di dare lustro a Gonnosfanadiga come territorio e come centro di eccellenze agroalimentari. Nonostante le difficoltà di un raccolto minore rispetto agli anni passati, la sagra offrirà a tutti i visitatori la possibilità di assaggiare e acquistare i nostri prodotti». La scarsa produzione non deve preoccupare, rassicurano produttori e amministratori. La sagra, come sottolinea la presidente della Pro Loco Sandra Cara, ha saputo rinnovarsi pur tra le difficoltà: «È stato complicato organizzare l’edizione di quest’anno a causa della scarsità di olive, ma proprio questo ci ha spinto a renderla un’esperienza sensoriale e inserire diverse attività legate alle olive e all’olio, oltre che alle tradizioni gonnesi. Ci saranno molte novità, dai cocktail a base di olio d’oliva al concerto alle Tombe dei Giganti. Abbiamo coinvolto associazioni, proposto trekking, laboratori e spettacoli per valorizzare ogni angolo del paese. E naturalmente – conclude – non mancheranno le vere protagoniste: le olive e la bruschetta con l’olio nuovo».

