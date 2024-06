La sagra della panada fa il gran pienone 

In serata tutte le panade erano state vendute. E i cinque artigiani asseminesi che da giorni si preparavano all’assalto dei visitatori hanno potuto festeggiare il successo della sagra dedicata al piatto tipico della cittadina. Tanta gente ha affollato il centro storico e piazza San Pietro il suo cuore pulsante. Molti residenti ma anche visitatori arrivati di paesi vicini. Panada e accoglienza, Assemini ha vinto la scommessa.

L’idea

In questa seconda edizione il sentimento identitario ha fatto sì ché tutto funzionasse. Ne parla il primo cittadino Mario Puddu: «La festa è ruotata attorno a una nuova concezione: rendere partecipe tutto il centro storico e il suo patrimonio architettonico. Nessuna rivalsa, nessun paragone con la festa organizzata nel 2019. La panada è un’eccellenza asseminese e c'è modo e modo di valorizzarla. Era un nostro intendimento e la direzione presa pare sia quella giusta: il coinvolgimento, l’entusiasmo e la valorizzazione di tutto il centro storico come mai era stato fatto e come avevamo promesso di fare in campagna elettorale. Abbiamo acceso un faro, adesso spetta al pubblico e al privato migliorarlo. Possiamo dirci soddisfatti di questa edizione».

Gli organizzatori

Sorride l’assessore Francesco Murtas: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissi, quello di valorizzare il prodotto tipico e nel contempo il contesto architettonico della cittadina. Sono compiaciuto per la partecipazione dei proprietari delle case campidanesi: denota la consapevolezza dell’importanza di rendere vitale il centro. Il riscontro di visitatori che abbiamo ottenuto ci dà fiducia e voglia di migliorarci».

Annuisce il presidente del Consiglio comunale Alberto Nioi: «Faremo tesoro di questa esperienza e siamo certi che le prossime edizioni saranno ancora migliori».

Tra gli stand

I cinque rivenditori di panade presenti erano stanchi ma felici. Se ne fa portavoce Gaia Trudu, 44 anni: «Il duro lavoro è stato ampiamente ripagato. Numerose le ordinazioni e gli apprezzamenti ricevuti».

Oltre alle panade, mostre, balli e canti tradizionali, laboratori, stand di prodotti agroalimentari, oggettistica e artigianato: «Ci è stata data a disposizione questa casa campidanese - dichiara la produttrice di miele Maria Grazia Caredda, 51 anni - per mettere in vetrina i nostri prodotti locali».

Compiaciuti anche i cittadini: «Sono contenta - esordisce Bonaria Cadoni , 75 anni - di vedere il mio paese in festa». E con loro i forestieri: «Sono alla ricerca della classica panada di anguille - racconta il decimese Ettore Massa, 69 anni - ma non è facile trovarla. Mi accontenterò di quella di agnello e patate!».

Molte le associazioni di volontariato impegnate nella buona riuscita della due giorni: «Il segreto della panada - racconta Giovanna Murgia, 71 anni - sono gli ingredienti buoni. L’originale era quella di anguille, tipico “pranzo al sacco” completo dei pescatori».

