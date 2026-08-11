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Jerzu.
12 agosto 2026 alle 00:39

La sagra del vino conquista diecimila visitatori 

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Si è conclusa con successo a Jerzu la 45ª sagra del vino. Diecimila le presenze registrate dagli organizzatori della Pro Loco. Degustazioni, spettacoli, gruppi e maschere hanno conquistato i visitatori, affascinati dalle tappe nelle cantine e dalla sfilata dei trattori a tema “Traccas”, come pure dalla rassegna di “Jerzu in festa”. Protagonisti anche i gruppi provenienti da Argentina, Messico, Timor Est, Martinica, Bolivia e Senegal. Diversi gli eventi come la “Corrida Jerzesa”, Giochi senza frontiere e la 45ª Jerzu Run solidale, con il ricavato devoluto al reparto di Oncologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Dice Antonio Deiana, presidente della Pro Loco: «È andata ben oltre ogni più rosea aspettativa. Un successo straordinario che ha portato il nostro piccolo centro a confrontarsi con il mondo. In una settimana abbiamo registrato la bellezza di 10 mila presenze, un numero che rende orgogliosa l’intera comunità e la Pro Loco. Abbiamo ricevuto la visita di ispettori Unpli provenienti da varie parti d’Italia, che hanno valutato la nostra manifestazione come “sagra di qualità”. Siamo in fiduciosa attesa dell’esito: qualora fosse accordato, Jerzu riceverà il prestigioso riconoscimento in Senato nella primavera 2027».

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