La sagra del pilau potrà ripartire, si lavora alla sesta edizione 

L’amministrazione comunale di Calasetta, guidata dalla sindaca Claudia Mura detta gli indirizzi per l’organizzazione della “sagra del pilau”. Si tratta di un appuntamento che in passato è stato capace di portare in paese migliaia di persone e per questo tanto atteso.

Ora c’è un’apposita delibera, con la quale si stabiliscono gli indirizzi forniti per l’affidamento in convenzione con le associazioni locali. In particolare affida il compito della valutazione e dell’accreditamento alla responsabile del servizio amministrativo del Comune. L’iniziativa, che quest’anno potrà giungere alla sua sesta edizione, è prevista a maggio, anche se nel deliberato, si da tempo per l’effettivo svolgimento, fino a settembre.

La manifestazione pone al centro il “pilau” uno dei piatti della cucina calasettana maggiormente apprezzato e composto da fregola cotta al sugo di capra di mare. Una prelibatezza che vale la pena degustare. (s. g.)

