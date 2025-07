La Sagra del pesce scalda i motori 

Ottocento chili di muggini, 800 di calamari, 400 di spigole, 500 di orate e altrettanti di gamberetti e occhioni, quasi 800 chili di anguria, poi pane e vino: sono i numeri messi in campo per la 15ª Sagra del pesce di Sant'Elia, in programma domani e domenica 3 agosto nel piazzale del Lazzaretto a partire dalle 19.

In arrivo i turisti

«Non è solo una questione di quantità. Siamo stati contattati da inglesi e tedeschi, turisti che si trovano in città in questi giorni, hanno saputo dell'appuntamento e hanno chiesto diverse informazioni: significa che in questi 15 anni la sagra, nata dall'idea di un gruppo di amici per far conoscere il quartiere di Sant'Elia, è cresciuta tanto», ha spiegato Andrea Loi, presidente dell'associazione Sagra del pesce di Sant’Elia-Vecchio Borgo durante la conferenza stampa di presentazione.

«L’appuntamento rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva», sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra. La testimonianza sono i 120 volontari che faranno in modo che tutto funzioni: «È un evento a cui partecipano migliaia di persone, importante perché conferma e riconferma ogni anno il valore dei nostri prodotti locali».

«Se l'obiettivo della prima edizione era far conoscere il quartiere di Sant'Elia alla città», ribadisce l'assessora alla Cultura, Spettacoli e Turismo Maria Francesca Chiappe, «non possiamo che sottolineare quanto la manifestazione sia cresciuta: oggi è un appuntamento della città, atteso e partecipato: le richieste di informazioni da chi visita Cagliari in questi giorni sono un motivo di orgoglio in più. È il primo appuntamento di una serie di eventi che dimostrano come il quartiere sia protagonista della vita anche culturale della città». Il riferimento è alle giornate dell'8, 9 e 10 agosto, quando il Lazzaretto ospiterà i musicisti del Teatro Lirico, e alla sera del 15, quando sullo stesso palco saliranno Sensei, Sa Razza e Tormento, nell'ambito del festival itinerante Si Muove la Città per la festa cagliaritana di Ferragosto.

Presente anche l'assessora alla Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi: «Un ringraziamento agli organizzatori per l'aiuto che, in questa occasione come in altre che riguardano il quartiere, date al Comune»

Navetta del Ctm

Importante anche la partecipazione del Ctm, che garantirà una navetta gratuita ogni dieci minuti, a partire dalle 18, dal parcheggio Cuore all'ingresso del Lazzaretto. Visto l'alta affluenza prevista, infatti, sono state necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona.

