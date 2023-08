«La sagra del pesce per far ammirare le bellezze del rione» 

La squadra di Sant’Elia è al lavoro dalla mattina presto. Per domani alle 19 deve essere tutto pronto per accogliere la folla che si presenterà puntuale nel piazzale del Lazzaretto per la tredicesima edizione della sagra del pesce. E domenica, stessa ora, si replica. Sono attese migliaia di persone: «Ce ne aspettiamo anche 15mila», ammette il presidente dell’associazione Sagra del Pesce Sant’Elia Vecchio Borgo. Ieri la prima fase: allestimento dei macchinari per l’illuminazione della piazza e la sistemazione dei tavolate e delle sedie. «I posti a sedere saranno circa mille». In uno scenario spettacolare, di quelli che può offrire solo il vecchio borgo di Sant’Elia. E oggi sarà la volta del montaggio dei gazebo e della zona per cucinare, arrostire e friggere.

Il messaggio

Sotto il sole, con le temperature elevate, si suda. Ma si sorride e non si perde mai il buonumore. «Dal 2009 sono sempre stato presente a ogni sagra», spiega Loi. «È una soddisfazione enorme: lo facciamo per far conoscere il quartiere. Purtroppo Sant’Elia è visto sotto un’ottica sbagliata. Vogliamo far vedere le bellezze e l’accoglienza del quartiere e di chi ci vive. Dove si possono trovare mare, parco, passeggiata e piazza così belli? E poi dimostriamo l’ospitalità e la simpatia della gente del rione».

Il gruppo operativo

Enrico Caredda è il vice presidente dell’associazione. Combatte con qualche acciacco ma è sempre presente: «Siamo sempre più rodati grazie all’esperienza. Lo facciamo per il rione e organizzare la sagra ci riempie d’orgoglio». Il gruppo operativo è formato da 80-100 persone: uomini, donne, e ragazzini. «Per l’organizzazione e l’allestimento togliamo tempo alla famiglia e al lavoro. Molti prendono dei giorni di ferie per dare una mano. Tutti lo fanno volentieri. E vedere la piazza piena e la felicità delle persone ci ripaga di ogni fatica». Caredda aggiunge: «Ci sono molti giovani: loro saranno il futuro per portare avanti la tradizione e tenere alto il nome di Sant’Elia».

La felicità

Si procede spediti per farsi trovare pronti. Domani alle 19 si potranno gustare pesce arrosto e frittura, anguria, pane e bere vino o acqua. «Ho finito di lavorare e sono corso qui», sottolinea Billo Vistosu, un altro degli organizzatori. «Siamo un bellissimo gruppo e facciamo tutto sorridendo. La soddisfazione è sentirci dire: “che bello”. Il nostro stipendio sono i ringraziamenti delle persone che vengono a godersi il nostro meraviglioso quartiere».

