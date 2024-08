La Sagra del pesce fa il pieno 

Il profumo di arrosto e frittura si comincia a sentire da lontano, forse trasportato dal vento che ha reso la serata ancora più gradevole. È il preludio a quanto si trova una volta entrati nello spiazzo del Lazzaretto, che ieri e stasera ospita la Sagra del pesce di Borgo Vecchio Sant'Elia, edizione numero 14, una grande festa all’insegna del cibo, della musica e dello stare insieme.

Anche quest’anno il piazzale si è riempito di persone arrivate per gustare i quasi due quintali di pesce alla griglia e altrettanti di frittura, tutto rigorosamente pescato locale. Un tripudio di muggini, spigole, orate, calamari, occhioni e gamberetti, a cui si aggiungono 2.000 chili di pane, mille di anguria e 800 litri di vermentino.

La fila

Formalmente, la serata inizierebbe alle 19, ma chi è arrivato a quell’ora ha trovato già una discreta fila. I primissimi arrivati, che frequentano la sagra ogni anno, hanno guadagnato la pole position arrivando alle 17. Preferiscono non dare il nome ma un soprannome: “Gli affezionati del pesce”. La coda, comunque, è piuttosto rapida, grazie al lavoro dei 110 volontari dell’associazione Borgo Vecchio Sant'Elia, che organizza l’evento.

«La cosa più bella è vedere questi volontari, mogli, cognati, amici, nipoti, che lavorano intensamente per far sì che vada tutto bene», racconta il presidente dell’associazione Andrea Loi. «Vogliamo portare Cagliari a Sant’Elia e far conoscere il quartiere che è un posto splendido. Spero arrivi più gente possibile». I numeri degli anni scorsi si attestano tra le dieci e le ventimila presenze.

Da tutto l’hinterland

Monte Urpinu, Is Mirrionis, Castello, ma anche Selargius, Quartucciu, Quartu, i partecipanti sono giunti realmente da tutta Cagliari e hinterland. Sia gli habitué che i tanti che sono arrivati per la prima volta, attirati dalla fama della festa e «dalla volontà di stare insieme tra amici e passare una serata diversa», spiega Piero Tamburini. È d’accordo anche Antonio Pittau: «Sono qui perché mi piace stare dove c’è tanta gente, e naturalmente mangiare bene». E se qualcuno chiede che eventi simili siano anche più frequenti, molti sono stati attratti dalla bellezza della location, come Elisabetta Cella. «Il Lazzaretto è un posto che mi piace tantissimo, si mangia pesce e si sta in compagnia». La cornice, in effetti, è splendida, col mare azzurro a due passi e il sole che tramonta proprio di fronte alle tavolate allestite. In sottofondo prima il canto allegro dei volontari, poi la musica e il karaoke.

