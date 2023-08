La “sagra del pesce” batte ogni record 

Buon cibo, profumi di mare, allegria e tanta tanta gente. Nonostante il forte vento la 13esima edizione della Sagra del pesce di Sant’Elia, iniziata sabato e conclusasi ieri notte al Lazzaretto, ha fatto registrare numeri da record con oltre 15mila presenze. Due appuntamenti imperdibili per gli amanti della buona cucina, un’occasione per valorizzare il quartiere e renderlo attrattivo. Lunghe file per degustare le prelibatezze sarde del mare, attesa ripagata dalla qualità dei piatti offerti, una garanzia del vecchio borgo dei pescatori.

Visitatori entusiasti

«Noi siamo di Cagliari ma è la prima volta che veniamo. C’è sicuramente una buona organizzazione, i parcheggi sono custoditi. La fila per mangiare è abbastanza scorrevole, è tutto ordinato e c’è molto spazio dove sedersi» dice Franco Bullita. «Fare la fila ne vale la pena: il pesce è ottimo», dice entusiasta la signora Anna Ibba. «L’odore del pesce è buonissimo. È bello vedere così tanta gente che viene a vivere un quartiere che notoriamente è un po' defilato dal resto della città. C’è una bella atmosfera» sottolinea Carlo Deiana. Orgoglioso Franco Vacca, che abita da queste parti: «Noi siamo del quartiere e veniamo ogni anno. È una bellissima iniziativa per valorizzare il rione», dice. Stefano Carrucciu ha portato anche gli amici turisti: «Avevamo messo in conto la fila per mangiare. Il Lazzaretto è molto bello, i miei amici arrivati Sicilia sono felicissimi». Ezio Pischedda sorride: «Il pesce è veramente buono, di prima scelta e fresco. Peccato che c’è fila, se no avrei fatto il secondo giro. Noi abbiamo aspettato tre quarti d’ora per mangiare ma il cibo è squisito, abbiamo trovato subito posto dove sederci. E il rapporto qualità-prezzo è ottimo» dichiara.

I numeri

Una festa che non ha badato a spese: sulle griglie sono finiti 1200 chili di pesce tra muggini, orate e spigole. E ancora 1500 chili di frittura, 800 di calamari e poi anguria, acqua e vino. Un grande successo.

Andrea Loi, presidente dell’associazione Sagra del Pesce Sant’Elia Vecchio Borgo, è raggiante: «La festa è andata alla grande, c’è stata tantissima gente, tutti commenti positivi per l’organizzazione e la qualità del pesce, sono molto contento».

A disposizione c’erano mille posti a sedere, oltre 100 volontari e un’area dedicata ai disabili. Inoltre, il Comune in accordo con Ctm, ha predisposto un bus navetta con partenza dall’Arena Grandi Eventi. Insomma, tutto è filato liscio: il maestrale non ha rovinato la festa e Sant’Elia ha visto confermate ancora una volta le sue potenzialità turistiche.

