La sagra del maialetto arrosto rinnova il successo 

Circa 1400 porzioni vendute, paese invaso da migliaia di turisti, pienone delle grandi occasioni in piazza Bingiggedda, nei bar e nei ristoranti. A Baunei va in archivio con i soliti numeri record la XXI edizione della sagra del maialetto arrosto, che sabato ha animato il centro montano come sempre succede in occasione delle manifestazioni etno gastronomiche, eventi fra i più graditi dai vacanzieri che amano toccare con mano, e assaggiare di persona, i piatti tipici della tradizione. La manifestazione, che due anni fa ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di “Sagra di qualità” dall’Unione nazionale della Pro Loco d’Italia, è stata organizzata dal comitato “Amici della sagra”, in collaborazione con la Pro Loco, e si è svolta secondo quanto previsto da una “scaletta” ormai collaudata: cottura della carne nel pomeriggio, al centro della piazza, e apertura dei tornelli per la distribuzione delle porzioni di carne alle 19, dove tantissimi turisti si erano diligentemente messi in fila già da un’ora prima. «Anche quest’anno la sagra ha attirato migliaia di visitatori, segno che la qualità premia sempre - rimarca l’assessore al turismo Rinaldo Gaias -. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione».

