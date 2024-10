la sagra del gol tra uta e tharros 

Uta 2020 4

Tharros 4

Uta 2020 (4-3-3) : Piroddi, Piras, Aretino, Cirina (64’ Atzeni), Boscu, Cossu (60’ Figus), Usai, Licciardo, Dessena (87’ Mina), Picciau, Suella. In panchina: S. Pibia, D. Pibia, Ricciardi, Virdis, Vacca. Allenatore: Saba.

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, Spiga (74’ Simbula), Perilli, Cossu, Silva Soares (87’ Mereu), Sardo, Lonis (62’ Orru), Narese, Fel. Ferrari (90’ Pintus), Fer. Ferrari, Cecconato (74’ Gianoli). In panchina:D’Abrosca, Ledda, Piras, Castagna. Allenatore: Lai.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : 13’ e 75’ Suella, 30’ Fed. Ferrari, 37’ e 61’ Cecconato, 42’ Sardo, 53’ Piras, 93’ Mina.

Note : ammoniti Suella, Licciardo, Cossu, Boscu, Usai, Mina, Narese, Fel. Ferrari.

Uta. Pareggio pirotecnico per 4-4 al Gigi Riva tra Uta e Tharros. Al 13’ vantaggio biancoverde con Suella che incorna di testa il corner di capitan Picciau. Gli ospiti entrano in partita e tra il 30’ e il 42’ calano un tris pesantissimo con Fed. Ferrari, Cecconato e Sardo. Rientra in gara l’Uta nella ripresa con il colpo di testa di Piras ancora da palla inattiva. I biancorossi portano il punteggio sul 2-4 ancora con Cecconato lesto a insaccare sull’assist di Fed. Ferrari. Reazione Uta nell’ultimo quarto d’ora con Suella che trova il 3-4 a seguito di una mischia in area. Pareggio in extremis nel finale di Mina che fa esplodere lo stadio.

