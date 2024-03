La sagra del carciofo fa il tutto esaurito 

Boom di visitatori ieri a Samassi per il gran finale della trentaquattresima edizione della sagra del carciofo che nel weekend ha registrato circa diecimila presenze. «Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita della manifestazione che ha superato persino i numeri dello scorso anno. Grazie anche all’azione con la Camera di commercio i prodotti d’eccellenza del territorio sono sempre più apprezzati», hanno detto la sindaca Beatrice Muscas e il vice sindaco Giacomo Onnis. La giornata è iniziata con la Marcialonga del carciofo nel campo sportivo di via Togliatti. Poco dopo, sono stati aperti ufficialmente gli stand della Fiera dell’agroalimentare che hanno animato le vie del centro storico e i mercati di Campagna Amica della Coldiretti in piazza San Geminiano. I visitatori hanno così potuto degustare e acquistare i prodotti tipici e visitare le case in terra cruda inserite nel circuito promozionale di turismo esperienziale “Domus e Lollas de Samassi” nelle quali nel pomeriggio ha fatto tappa il tour guidato (anche qui c’è stato il tutto) esaurito a cura del collettivo atelier Terrapia.

Da vero protagonista della manifestazione più attesa dell’anno, il carciofo è stato al centro dell’itinerario enogastronomico nelle postazioni di street food, in bar, ristoranti, nelle case storiche e nei punti ristoro della Pro Loco. La giornata è proseguita, come da programma, con l’esibizione della banda musicale Stanislao Silesu lungo le vie del centro.

