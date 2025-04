La Sagra degli Agrumi fa il pienone 

La stagione turistica nel Sarrabus stavolta è iniziata davvero con la Sagra degli Agrumi di Muravera. Questa mattina – momento clou della manifestazione – sono attese oltre 30mila persone che, assieme alle 15mila dei primi tre giorni (settemila solo per il concerto dei Nomadi la sera del 25) portano il totale a quasi 50mila presenze. Dati che trovano riscontri nelle strutture ricettive (tutte sold out), nei ristoranti (impossibile trovare un tavolo libero), nelle Pratzas (“Eravamo preparati ma non abbiamo mai visto così tanta gente”) e nei musei.

«Stiamo centrando l’obiettivo che ci eravamo prefissati – spiega il sindaco Salvatore Piu – e cioè inaugurare la stagione turistica nel nome dell’arancia. Gli agrumi per il Sarrabus rappresentano un simbolo di prosperità e qualità».

Il programma

E proprio in nome dell’agrume a partire dalle 10 (diretta su Videolina) sfileranno 33 gruppi folk in rappresentanza di tutta l’isola, cinque maschere, i suonatori e i cavalieri. In mezzo le sei etnotraccas, e cioè i pianali dei trattatori trasformati negli spaccati di vita quotidiana di un tempo che caratterizzano la Sagra (Traballendi sa lana, Su Saboni, Fendi crobi e canisteddus, Traballendi sa canna, S’olle de lostincu e Sa festa de S’Arangiu). Ad aprire la sfilata, come da tradizione, la banda musicale Giuseppe Verdi seguita dal gruppo folk muraverese (con l’organetto di Luca Secci) e dalla tracca di buoi di Settimo San Pietro.

Lo spettacolo (e la diretta televisiva) prosegue nel pomeriggio in piazza Europa con l’esibizione dei gruppi folk.

L’omaggio al maestro

«Nel corso della serata – spiega l’assessore al Turismo Matteo Plaisant – l’amministrazione comunale consegnerà un premio alla carriera al maestro di launeddas Luigi Lai, autentico motivo d’orgoglio per il Sarrabus e la Sardegna intera». Luigi Lai, di San Vito (93 anni il prossimo 25 luglio), giovedì scorso si è esibito in maniera impeccabile in Aula consiliare durante la presentazione del libro sulla sua vita. «Appendere le launeddas al chiodo? Non ci penso nemmeno», ha sorriso.

Sicurezza

Impeccabile anche il servizio d’ordine che in questi giorni ha garantito, appunto, sicurezza e tranquillità alle migliaia di persone presenti. «Le forze dell’ordine – dice ancora Plaisant – non hanno un compito facile ma lo stanno svolgendo nel migliore dei modi e per questo, a nome di tutta l’amministrazione, li ringraziamo davvero». Un grande contributo arriva da una società privata di steward alla quale il Comune ha affidato compiti di sorveglianza.

Ieri, per la giornata di lutto nazionale, sono state rinviate le manifestazioni sportive in programma nel pomeriggio e il concerto serale dei Dilliriana: potrebbero essere recuperate dal primo al 4 maggio a Costa Rei per gli ultimi quattro giorni della Sagra 2025.

