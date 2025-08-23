La sagra conquista i turisti e i premi 

Seicento chili di carne di capra arrosto, con la possibilità per i turisti di assistere direttamente alle operazioni dei “maestri arrostitori” prima di gustarla. E poi 250 chili di “Pratzidas” preparate e sfornate dalle abili mani delle donne di San Vito. La sagra de “sa pratzida e de sa petza de craba” – un vero e proprio punto di riferimento per i turisti buongustai – dopo trentatré edizioni diventa una eccellenza nazionale. L’ambìto riconoscimento sarà consegnato agli organizzatori dall’ente Pro Loco Italiane il prossimo marzo (giorno ancora da stabilire) alla Camera dei Deputati alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il successo

Tra i motivi che hanno permesso alla Sagra di ottenere il prestigioso marchio di qualità «una fortissima capacità organizzativa – sottolinea in un documento il presidente nazionale Pro Loco Pasquale Ciurleo – la storicità dell’evento, il forte coinvolgimento della comunità locale e il legame tra l’evento e la cultura identitaria».

La richiesta per ottenere il marchio di “Sagra d’eccellenza” era stata fatta a maggio dal presidente della Pro Loco di San Vito Gigi Schirru. «Non lo avevo detto a nessuno, neanche ai membri del direttivo – confida Schirru – forse anche perché non avevo troppe speranze. Ed invece, a sorpresa, la richiesta è stata accolta. Per la comunità di San Vito, ed in particolare per gli oltre ottanta soci della Pro Loco, è una gran bella soddisfazione».

Agli spiedi

Imponente la macchina organizzativa che ogni anno accoglie a tavola oltre mille persone. In prima linea nonostante il caldo torrido (la sagra cade l’ultimo sabato di luglio) ci sono trentacinque arrostitori tra fuoco e spiedi che girano nel grande piazzale delle scuole medie. E poi le donne del paese, le uniche in grado di sfornare la pratzida tipica con melanzane e pomodori. Pratzida che potrebbe essere consegnata al presidente Mattarella. «Ci stiamo pensando – aggiunge Schirru – nel caso sarà una sorpresa. Di certo adesso siamo più motivati a migliorarci e organizzare una sagra ancora più bella».

Il premio

A Roma a ritirare il premio, assieme al presidente Gigi Schirru, potrebbe andare il direttivo al completo: Patrizia Usai (cassiera), Massimo Pittiu (segretario) e Federica Fanni. «Un grazie – conclude Schirru, alla guida della Pro Loco sanvitese da più di 15 anni – a chi mi ha preceduto, alle associazioni che ci danno sempre una mano, al Comune e a tutti i cittadini sanvitesi». Per il paese e per l’intero Sarrabus un riconoscimento e un’altra bella cartolina da mostrare ai turisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA