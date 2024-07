La sagra con il bollino blu ha battuto ogni record 

Oltre 1400 porzioni servite tra le sette di sera e le undici, pienone in Piazza Bingiggedda e in tutti i locali pubblici del paese. A Baunei va in archivio con numeri da record la XX edizione della Sagra della carne di maialetto arrosto, ormai tradizionale appuntamento di fine luglio che dai primi anni Duemila attira nel centro montano migliaia di visitatori. Certificata ufficialmente “Sagra di qualità” dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), che si occupa della “certificazione delle sagre” a livello nazionale, è stata organizzata dal comitato “Amici della Sagra” in collaborazione con la Pro Loco Annibale Simonini. Piazza Bingiggedda è stata presa d’assalto sin dal tardo pomeriggio, ben prima dell’avvio della distribuzione della carne, iniziata alle 19, con porzioni accompagnate da un bicchiere di vino rosso e un po’ di pistoccu (il pane carasau in versione baunese). La musica di Tonino e Rita ha fatto da colonna sonora alla serata alternando balli tradizionali e moderni. La sagra di sabato scorso ha aperto il mese degli appuntamenti etnogastronomici tra Baunei e Santa Maria Navarrese, che nelle ultime settimane di agosto prevede nella frazione costi la quarantunesima edizione della Sagra della Carne di Capra sabato 24 e la replica della Sagra del maialetto in versione marina il sabato successivo.

