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Tortolì.
18 giugno 2026 alle 00:37

«La sagra? Chiamiamola “Il maiale di mare”» 

La festa agli Scogli Rossi fa il pieno di consensi: «Il turista chiede questo» 

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Ci sono momenti che segnano l’identità di una località. Ad Arbatax non dimenticheranno mai i grandi concerti degli anni Novanta. Quelli di David Bowie e di Eric Clapton, giusto per citarne due fra i più iconici di quell’epoca. Il tempio era il piazzale degli Scogli Rossi, arena naturale con vista sul mare cristallino. Trent’anni dopo, l’area attende la sua dimensione definitiva ma nel frattempo diventa un banchetto a cielo aperto con la sagra del maialetto (denominato “porceddu” dagli organizzatori). Dalla musica d’autore alla gastronomia, così è cambiata la destinazione d’uso. Francesco Iesu, presidente del Centro commerciale naturale Simba, organizzatore dell’evento, va oltre le polemiche: «Perché il turista deve per forza raggiungere la montagna per mangiare carne? Non esiste un manuale delle istruzioni».

Caccia ai turisti

È risaputo, il popolo si fionda soprattutto dove c’è da mangiare. Il piazzale degli Scogli Rossi si presta, per la sua superficie, ad accogliere migliaia di persone. «Il mercato cambia - spiega Iesu - la domanda del target dei turisti che viene in zona richiede questo perché rispetto a trent’anni fa sono avvenuti mutamenti. L’ampio spazio, in un sito diventato icona del territorio, ci permette di accogliere al meglio le persone».

Intorno agli spiedi intrattenimenti e musica. Raffaele Sestu è presidente delle Pro Loco regionali da oltre tre decenni. Conosce gli eventi culturali come le sue tasche: «Mare, mirto e maialetto sono le tre m che stregano i turisti», è il commento del medico di Arzana.

Visione d’insieme

Ad Arbatax s’interrogano sul futuro del piazzale. Sabrina Caredda, promotrice di iniziative socio-culturali e titolare di un infopoint in via Lungomare, gradirebbe una visione d’insieme: «Non sono contraria agli eventi, anzi. Tuttavia, credo che il futuro passi soprattutto attraverso una programmazione diffusa e partecipata». Caredda offre un suggerimento agli organizzatori: «Avrei ribattezzato la sagra in “Il maiale di mare”, con tanto di locandina dedicata: un maialino allo spiedo con la coda da pesce e due belle branchie ai lati. Una di quelle immagini che ti fanno sorridere appena la vedi e che ti spingono a chiedere: “Ma cosa si sono inventati stavolta?” Talvolta basta un’idea simpatica, una battuta condivisa e un po’ di autoironia per creare curiosità, far parlare dell’evento e attirare ancora più persone». Ma può bastare una sagra per rivitalizzare un sito di così alto pregio naturalistico e ambientale? Probabilmente no, secondo Caredda: «È un luogo che, a mio avviso, non ha bisogno di eventi sporadici per essere attrattivo, ma di una visione capace di generare bellezza, fruibilità e presenze costanti durante tutto l’anno». Michele Fanni è consigliere comunale con delega al Turismo. «Lasciamo stare le solite polemiche dei professionisti del “no”! Quel piazzale è un luogo straordinario che ha saputo offrire di tutto, dalle giostre ai grandi festival, ed è sinonimo di vita e di gioia. Se oggi, anziché la grigliata di pesce, i nostri bravi imprenditori offrono un eccellente maialetto arrosto, io dico: ben venga! L’importante è fare, creare movimento e accogliere i turisti col sorriso».

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