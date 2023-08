La sagra a Nuraxi Figus dedicata ai raviolini fritti 

La sagra del raviolino fritto di Nuraxi Figus è arrivata alla quinta edizione.

L’appuntamento, organizzato dal gruppo folk di Nuraxi, è per venerdì, a partire dalle 20 in piazza Museo Etnografico . Si potranno degustare diveri tipi di raviolini fatti in casa, preparati dalle donne del gruppo folk e che riscuotono sempre un grande successo tra i visitatori. Per animare la serata alle 20,30 è previsto lo spettacolo “Drag Queen” mentre a partire dalle 22 iniziano la serata danzante in compagnia della Last Dance Power e di Marco Ortu.

Nel corso della serata, dalle 19 alle 22, per celebrare la vocazione agricola di Nuraxi Figus si potrà visitare la mostra “De su trigu a su pani” e “Sa processioni de Santu Siroru”. (a.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA