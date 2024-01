La saga della Famiglia Grande dei Ticca al Gremio dei Sardi di Roma 

Nella Famiglia Grande dei Ticca, raccontata come un romanzo nel libro autobiografico di Serenella Ticca “C’era una volta… il mondo negato”, c’è un legame solido con i sardi, di dentro e di furori. Dal numeroso nucleo familiare imprenditoriale di Francesco e Maria Luigia Mariani di Dorgali, nonni di Serenella, imprenditrice docente della comunicazione, raccontato nel libro, emerge anche la figura di suo zio Gianni, figlio di Umberto (storico imprenditore isolano, pullman, strade, turismo, immobiliare), personaggio prestigioso tra i sardi a Roma nel secolo scorso. Questo capitolo speciale è stato messo in evidenza – e non poteva essere altrimenti - durante un’affollata presentazione nel circolo del Gremio dei Sardi a Roma.

Foto d’epoca

La scintilla l’ha fatta scoccare l’autrice del volume precedendo i conferenzieri con la proiezione di una serie di foto d’epoca riguardanti la famiglia Ticca, in particolare il padre Umberto, vent’anni meno di Gianni, anche lui grande imprenditore con attenzione per l’arte e la cultura, amico e sostenitore di Costantino Nivola e Pietro. La rassegna fotografica e sonora ha condotto il pubblico verso un “mondo ora negato… ma che c’era una volta”, offrendo un quadro esemplificativo dell’atmosfera e del contesto sociale ed economico nel corso del quale, per oltre un secolo, è cominciata ed evoluta l’importante e lunga storia dei Ticca.

Il momento dedicato al ricordo è stato preceduto dalla lettura coinvolgente a cura di Barbara Begala dell’incipit del capitolo che Serenella Ticca gli ha dedicato: “Il maggiore dei figli, Giovanni Maria, zio Gianni per noi, ha costituito per i fratelli un esempio da ammirare e seguire…”. Gianni Ticca (classe 1895) – primo di undici figli – si laureò in ingegneria a Bologna, prese parte alla realizzazione dei cantieri della dorsale ferroviaria dell’Italia, imprenditore e bonificatore, fu nominato Cavaliere del Lavoro nel ’42 e ottenne dal Papa Pio XII l’investitura nobiliare come Conte di Sant’Ilario. Realizzò la sua villa, oggi monumento affascinane, a Palestrina, e volle chiamarla “Torresina”. La sua vicenda fa parte della storia dei sardi emigrati e che si sono imposti fuori dall’isola. Non solo. Occupa un posto di primo piano, cofondatore, nella “Storia del Gremio” di Antonio Maria Masia (attuale presidente) e nel video documentario tratto da Antonio Bellisai. Ha ricordato Masia: «Nel giorno di Pasquetta del 23 marzo 1948, presso la casa di Santa a Palomba, di Gianni Ticca, alla presenza di circa 100 sardi, Pasquale Marica, lesse la dichiarazione di rinascita dell’Associazione dei Sardi di Roma del 1911 andata “in silenzio” nel 1914 a causa delle due Guerre Mondiali e del Fascismo. E la cosa fu possibile grazie al supporto determinante e generoso del “mecenate” - così potremmo definire Gianni Ticca - che usava riunire a casa sua i sardi importanti di Roma. Non trascurava, oltre il Gremio, anche di organizzare canali di solidarietà a favore di quelli più bisognosi». Con la presentazione del libro di Serenella, presente anche un emozionatissimo cugino, figlio di Gianni Ticca, Marcello, nutrizionista di fama, noto al grande pubblico televisivo, è stato così ricordato anche il 75esimo anniversario della ricostituzione del Gremio.

Interventi

L’evento organizzato dal Gremio dei Sardi per la presentazione di “C’era una volta… il mondo negato” di Serenella Ticca, curata dalla scrittrice e Maria Teresa Medici Guerra, dal giornalista Franco Siddi e dalla docente di giornalismo Laura Pisano (che ha anche proposto interventi musicali) ha trovato un uditorio particolarmente attento. In sala anche personaggi noti come il presidente della Consob Paolo Savona, il professore Mario Segni e Grazia Mannironi, past presidenti del Circolo. Il libro - è stato sottolineato – supera qualsiasi rischio di autocelebrazione e ben rappresenta con eleganza e verità le storie dell’autrice e della sua Famiglia Grande , con una fluidità di narrazione, in cui il messaggio passa dal particolare al generale, a esemplari sfide imprenditoriali innovative a matrice sarda del Novecento. Dal racconto intimo, personale e familiare al livello superiore di “storia” che interessa una Comunità in tutti i suoi aspetti, al di là della stretta appartenenza al mondo personale e familiare dell’autrice. Che ricordiamo per professione è giornalista e prima sarda specialista in comunicazione e relazioni pubbliche.

