La sabbia sequestrata torna nelle spiagge di Costa Rei 

Ritornano sulle spiagge di Muravera e Costa Rei oltre duecento chili di sabbia e ciottoli sequestrati all’aeroporto di Cagliari-Elmas. A riposizionare la refurtiva ci penseranno i barracelli guidati dal tenente Daniele Battaglia. «La cattiva abitudine di portarsi dietro un ricordino della vacanza – ha sottolineato Battaglia – è purtroppo in continuo aumento. Lo scorso anno il materiale sequestrato era circa la metà». L’operazione è resa possibile grazie alla collaborazione dei volontari di “Sardegna rubata e depredata” che, appunto, si occupano della sabbia sequestrata in aeroporto. In alcuni ciottoli c’erano persino delle scritte d’amore (“pietra del cuore”, in francese) o delle dediche per gli amici. La sabbia proviene soprattutto da Costa Rei ma non mancano bottigliette con la scritta Feraxi e San Giovanni.

“Troppe persone – ha aggiunto Fabio Piras, assessore all’Ambiente del Comune di Muravera – pensano che non ci sia nulla di male nel portare via una bottiglietta di sabbia. Non solo è un furto perseguibile con pesanti sanzioni ma è un autentico sfregio. Come amministrazione comunale stiamo studiando il modo di posizionare cartelli informativi e sensibilizzare i turisti». Quanto ai ciottoli pasticciati «li porteremo nelle scuole – ha detto ancora Piras – per far vedere ai più piccoli le cose che non si devono fare».

