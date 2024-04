La Russia vuole arrestare il capo degli 007 di Kiev 

Mosca. La Russia si è rivolta direttamente al governo ucraino per chiedere l’estradizione del capo dei suoi servizi segreti, accusato di avere organizzato attacchi terroristici sul suolo russo, e preannunciando cause giudiziarie presso le Corti internazionali. Mosca afferma dunque di voler seguire le vie legali per rispondere a una serie di attentati che nei due anni di conflitto hanno colpito fino nella capitale, ma per il momento si astiene ancora dall’accusare direttamente Kiev per l’attacco al Crocus City Hall. È vero che, dal presidente Vladimir Putin in giù, tutti i politici e responsabili dei servizi di sicurezza continuano ad agitare il sospetto di un ruolo di Kiev come mandante dell’attacco, che ha provocato 144 morti e che è stato rivendicato dall’Isis. Ma il ministero degli Esteri fa presente che fin quando non sarà completata l’inchiesta, non è possibile chiamare in causa ufficialmente l’Ucraina. Mosca, ha sottolineato la portavoce Maria Zakharova, ha invece inviato a Kiev, precise richieste riguardanti altri episodi. Tra queste, vi è l’arresto e l’estradizione del capo dei servizi segreti (Sbu), Vasiily Malyuk, che in una recente intervista ha fornito dettagli su una serie di attentati.

