La Russia sta cercando di mettere alla prova l’Ue per osservare le reazioni»  

Sul fronte polacco la tensione si taglia a fette. «Ci sono delle schermaglie, a Est troviamo storicamente il confine debole dell’Unione europea, dove ora la Russia sta cercando con tutta probabilità di fare dei “sondaggi” per capire qual è il livello di difesa che l’Europa può attuare», spiega Christian Rossi, docente di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Cagliari, ieri ospite a “La Strambata” in diretta su Radiolina.

«Bisogna ricordarsi che la Polonia nel corso dei secoli è stata smembrata e ridotta più volte. Ma dubito che Putin voglia allargare il conflitto. Credo che al momento stia solo mettendo sotto pressione l’Europa per capire come si compatta e come reagiranno gli Stati Uniti. Questo significa che non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo della pace».

La crisi francese può incidere? «Se dovesse succedere qualcosa di grave, che speriamo non succeda, credo che la Francia si compatterebbe. Certo, dobbiamo annotare che c’è una forte situazione di incertezza da cui Macron, fino a poco tempo fa uno degli interlocutori privilegiati della Russia, esce azzoppato».

A questo punto l’Europa rischia di essere impreparata se l’escalation dovesse proseguire: «Gli europei non si rendono conto che l’Unione è il baluardo di tutti quanti gli Stati», spiega Rossi.

«L’Ue è formata da 27 piccoli Stati o piccole-medie potenze regionali, la Francia non ha più il peso di un tempo, non c’è più neanche il Regno Unito: serve una struttura forte che parli con una voce sola. Questa è l’unica strada per contare qualcosa di fronte a Cina, Stati uniti, India e agli altri grandi Paesi».

Sul versante mediorientale la situazione è addirittura peggiore: «Israele sta perseguendo il suo obiettivo di decapitare Hamas, ed è sostenuta a livello internazionale. Anche l’Europa ha detto che Hamas non è un interlocutore, e la stessa cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti, facendo capire che non hanno intenzione di metter freno all’interventismo israeliano. Netanyahu dunque ha mano libera. Il problema è che così intacca la sovranità di altri Paesi, vedi quello che è successo in Qatar. L’inversione di rotta si può avere solo se Usa e Russia convinceranno le parti in causa a sedersi insieme a un tavolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA