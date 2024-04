La Russia paralizza le centrali elettriche 

Kiev. La guerra della Russia all’energia dell’Ucraina prosegue, per paralizzare la produzione industriale e militare e fiaccare la resistenza del nemico. L’ultima serie di raid che si è abbattuta durante la notte ha lasciato centinaia di insediamenti al buio e con problemi di approvvigionamento idrico in diverse regioni, da Kherson a Kharkiv. La resistenza di Kiev è sempre più difficile perché scarseggiano munizioni e missili di antiaerea. I riflettori restano puntati sugli Usa, dove i repubblicani al Congresso tengono bloccati i nuovi aiuti. Sul veto aleggia l’ombra di Donald Trump, che secondo una sua ex consigliera, quando era presidente disse che l’Ucraina avrebbe dovuto essere parte della Russia. Le unità di difesa aerea ucraina hanno neutralizzato 16 droni russi, e alcuni frammenti sarebbero caduti nell’Oblast di Dnipropetrovsk, causando un incendio in un impianto energetico. Ma in tutto il Paese si contano danni alla rete elettrica: 399 insediamenti sono rimasti al buio, e blackout sono stati registrati a Donetsk, Sumy, Kharkiv e Kherson.

