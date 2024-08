«La Russia paghi per la guerra nella nostra terra» 

Mosca. Mentre a Kursk continua a infuriare la battaglia, per la prima volta Kiev fa un riferimento implicito all’incursione lanciata da tre giorni in territorio russo: «La Russia ha portato la guerra sulla nostra terra, e ne deve sentire» le conseguenze, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. E il suo consigliere Mykhaylo Podolyak ha affermato che ogni attacco e bombardamento è solo il risultato della «aggressione» di Mosca. Sulla stessa linea l’Ue: «L’Ucraina sta combattendo una legittima guerra di difesa contro l’aggressione illegale» e quindi, ha detto un portavoce della Commissione, ha «il diritto» di attaccare il territorio nemico. Una posizione diversa da quella più prudente degli Usa, che avevano detto di non essere stati avvertiti in anticipo dagli ucraini e di volere chiedere spiegazioni all’esercito di Kiev.

Un riflesso della tensione che regna a Mosca per l’offensiva inaspettata - a cui secondo i vertici militari partecipano un migliaio di soldati appoggiati da mezzi corazzati - sono anche le parole dell’ex presidente Dmitry Medvedev, attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, secondo il quale la Russia deve muoversi «più a fondo» per arrivare a «Odessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolayev, verso Kiev e oltre». Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che gli ucraini cercano di avanzare nei distretti di Sudzha e Korenevo, ma sono sottoposti ai martellanti bombardamenti dell’artiglieria e dell’aviazione russe. Secondo un bilancio di Mosca, dall’inizio dell’incursione, gli ucraini hanno perso 660 militari e 82 veicoli corazzati, inclusi otto carri armati. Ma i resoconti dei blogger militari russi dipingono un quadro più fosco. Il canale Rybar, vicino alle forze armate, afferma che, dopo alcuni villaggi, gli invasori hanno ora «sotto quasi completo controllo» anche Sudzha, dove è situata una stazione di transito del gasdotto che pompa gas russo in Europa attraverso l’Ucraina (che continua ad essere pagata da Mosca per i diritti di transito).

