La Russia oscura 81 testate europee 

Mosca. La Russia ha risposto al blocco delle attività di trasmissione di tre suoi media nell’Unione europea oscurando a sua volta i siti di 81 testate di Paesi dell’Unione, compresi quelli della Rai, di La7, della Repubblica e della Stampa. Mentre dall’Aja la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso due nuovi mandati di arresto per l’ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e per il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, accusandoli di “crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità” per i bombardamenti missilistici sulle centrali elettriche in Ucraina. Mosca ha annunciato il blocco dei siti europei dopo l’entrata in vigore, ieri, del bando sul territorio della Ue di quelli dell’agenzia Ria Novosti e dei giornali Izvestia e Rossiyskaya Gazeta, accusati da Bruxelles di essere organi della propaganda del Cremlino per «portare avanti e sostenere la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e per la destabilizzazione dei Paesi vicini».

Il Paese più colpito dalla ritorsione russa è la Francia, con il blocco dei siti di nove media, tra i quali l’agenzia Afp. «La parte russa ha avvisato ripetutamente e a vari livelli» che «la persecuzione» di giornalisti russi e il bando a media russi nella Ue «non sarebbero stati ignorati», ha affermato il ministero degli Esteri. «Nonostante questo - si legge ancora in un comunicato - Bruxelles e i Paesi membri hanno scelto di seguire la strada dell’escalation, costringendo Mosca ad adottare contromisure simmetriche e proporzionate». Tali contromisure, secondo la diplomazia russa, hanno preso di mira media della Ue che «sistematicamente diffondono false informazioni sull’andamento dell’operazione militare speciale», cioè sul conflitto in Ucraina. La Farnesina ha riposto definendo «ingiustificata» la decisione di Mosca e dichiarando che le emittenti e le testata giornalistiche italiane «hanno sempre fornito un’informazione oggettiva e imparziale sul conflitto in Ucraina». La Russia ha scelto di «utilizzare in maniera distruttiva la violenza in Ucraina» con «azioni che sono contrarie al diritto internazionale e a ogni principio di legalità e di convivenza civile», conclude il ministero degli Esteri italiano. Sui mandati di arresto per Shoigu e Gerasimov, la Cpi ha spiegato che la misura si riferisce a bombardamenti missilistici contro infrastrutture elettriche condotte dall’ottobre del 2022 al marzo del 2023. Secondo la Corte, i raid erano «diretti contro obiettivi civili».

