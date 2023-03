La Russia: Berlino è coinvolta direttamente nella guerra 

MOSCA. Anche la Germania è ormai «coinvolta direttamente» nel conflitto in Ucraina. L’accusa, lanciata finora agli Usa e ad altri alleati Nato, ora è mossa dal Cremlino contro uno dei Paesi europei con cui la Russia ha avuto strettissimi legami d’interessi fino all’inizio della guerra, ma colpevole adesso di «pompare di armi l’Ucraina» dopo l’annuncio di Berlino dell’invio di 18 carri armati Leopard a Kiev.

Stop al patto atomico

Intanto, in un’escalation che sembra infinita, Mosca esibisce le sue armi più temibili con il test di missili supersonici antinave Moskit nel Mar del Giappone, tra l’arcipelago nipponico e il territorio russo. Mentre gli Usa - che hanno espresso il loro sostegno alla creazione di un tribunale speciale per perseguire la Russia per il “crimine di aggressione” contro l’Ucraina, un’idea promossa dall’Ue - secondo il Wall Street Journal hanno informato Mosca che non scambieranno più dati sulle loro forze nucleari, in risposta alla decisione di Vladimir Putin di sospendere la partecipazione russa al trattato New Start per la riduzione delle armi atomiche.

La bomba americana

Sul terreno invece, ha avvertito il capo dell’Aiea Rafael Grossi, «c’è un aumento del livello di combattimento» intorno alla centrale di Zaporizhzhia, che innalzano la possibilità di un incidente nucleare. Notizie allarmanti accompagnate dall’annuncio del ministero della Difesa di Mosca secondo cui per la prima volta le forze russe in Ucraina hanno abbattuto un razzo che trasportava una bomba intelligente americana Glsdb (Ground-Launched Small Diameter Bomb), con un raggio d’azione fino a 150 chilometri, che Washington aveva promesso nel febbraio scorso agli ucraini. Sarebbe la prima conferma che queste munizioni, considerate cruciali per la più volte annunciata controffensiva di Kiev, sono state effettivamente consegnate. E sempre fonti russe hanno riferito che i resti di un drone ucraino, precipitato o abbattuto non si sa quando, sono stati rinvenuti nell’area di Nuova Mosca, a soli 70 chilometri dalla capitale. Continua poi a tener banco la decisione annunciata da Putin di trasferire in Bielorussia alcune bombe nucleari tattiche. Gli Usa e la Ue si sono mostrate finora scettiche ma il ministero degli Esteri bielorusso ha confermato il piano, affermando che esso rientra nelle azioni di Minsk per «rafforzare la propria sicurezza» di fronte «al crescente potenziale militare dei Paesi Nato ai suoi confini».