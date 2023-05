La Russa sul caso Copasir: farò una verifica con Borghi 

Il presidente del Senato Ignazio La Russa sentirà Enrico Borghi dopo la questione sollevata dal Pd sul riequilibrio del Copasir. Ma resta il fatto che a livello parlamentare «la prassi non conosce adeguamenti del comitato alle variazioni interne ai gruppi parlamentari». E non è dunque possibile, di fatto, un intervento diretto. È questa la risposta di Palazzo Madama alla sollecitazione venuta dal capogruppo Dem, Francesco Boccia, per un bilanciamento del comitato dopo il passaggio di Borghi a Iv. Inoltre, spiega La Russa, un eventuale ricalcolo «inciderebbe anche sulla rappresentanza di altri gruppi».

RIPRODUZIONE RISERVATA