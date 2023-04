La Russa si scusa. Pd e Anpi: lasci 

Arriva dopo 24 ore il mea culpa di Ignazio La Russa per aver omesso quel che credeva fosse «ovvio e scontato». Il presidente del Senato ammette di aver sbagliato a «non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti», e non «una banda musicale di semi pensionati», come detto in un podcast. Ma il dietrofront non basta: Pd e Anpi chiedono le dimissioni e definiscono la seconda carica dello Stato inadatta al ruolo. E La Russa è escluso dal palco dei partigiani che a Milano celebrerà il 25 aprile: dopo quelle parole, sgradite anche alla comunità ebraica, l’Anpi non invita lui né il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

La «sorpresa»

L’invito dell’Anpi in realtà non è una prassi o un automatismo per il 25 aprile, ma in passato ci sono due precedenti. È successo a Laura Boldrini appena eletta a Montecitorio nel 2013 e a Pietro Grasso nel 2017. Nessun commento dal presidente Fontana, che del resto il 24 e 25 aprile è atteso a Praga alla conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea. Ignoti per ora gli appuntamenti di La Russa quel giorno: «Sarà una sorpresa», garantisce al Corriere della Sera, con la promessa che «d’ora in poi non parlerò più di fatti storici, solo di attualità» perché «mi sono stancato».

Palazzo Chigi tace

Quanto all’azione che innescò la rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine nel ’44, si smarca così: «Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo». Ma rammenta che «molti anche di sinistra, sono stati assai critici». Da qui le scuse non a «prevenuti e malfidati», ma solo a chi «ha trovato motivi di sentirsi offeso». «Non bastano le scuse - affonda la segretaria Elly Schlein - perché quotidianamente sentiamo affermazioni gravissime da persone che ricoprono cariche importanti». Anche per il presidente Dem, Stefano Bonaccini «non siamo più nel campo delle gaffe». Silenzio assoluto da Palazzo Chigi - a chiederne conto è Angelo Bonelli di Avs che denuncia il silenzio «imbarazzante» di Giorgia Meloni - e dal Quirinale. Tace pure la maggioranza, tranne il leghista Claudio Durigon che condanna fascismo e antifascismo: «In qualche modo hanno rovinato l’Italia in quegli anni» ma «per fortuna non torneranno».