La Russa jr, sequestrato il cellulare 

Milano. La Procura di Milano ha emesso ieri un decreto di sequestro, eseguito dalla polizia, per acquisire il telefonino di Leonardo Apache La Russa, il terzogenito del presidente del Senato finito sotto indagine per violenza sessuale. In presenza del suo avvocato, il 19enne ha consegnato il cellulare dal quale è stata rimossa la scheda sim.

Il nodo giuridico

La questione del telefonino usato dal ragazzo era fino a ieri un nodo giuridico definito «unico» nel suo genere, e la Procura di Milano stava valutando il modo per arrivare al sequestro, con o senza richiesta di autorizzazione a procedere alla Giunta del Senato. La scheda sim del cellulare, infatti, è intestata a una società dello studio legale La Russa. Nel frattempo la squadra mobile va avanti ad ascoltare i testimoni. Ieri è stata sentita una conoscente presente all'Apophis, il club esclusivo nel cuore di Milano: ha detto che la presunta vittima prima di andare a casa del figlio del senatore, «non era particolarmente alterata».

Il mandato ai legali

Il sequestro del telefonino del giovane arriva nel pomeriggio di una giornata in cui Ignazio La Russa, per «tutelare l'onorabilità» della sua famiglia dalla «speculazione politica» - pur confermando di avere «piena fiducia nell'operato dei magistrati della Procura di Milano» -, ha dato mandato a un altro legale di raccogliere «tutti gli elementi che esulano dal normale esercizio del diritto di cronaca e di critica». Ce l'ha con la stampa, ma anche con «le associazioni di sinistra» che preannunciano «flash mob politici e diffamatori». Una scelta di comunicazione per distinguere ciò che riguarda lui e i suoi familiari dal suo ruolo di presidente del Senato. Anche perché quel primo commento a caldo - dopo che si è saputo dell'accusa - gli è costato valanghe di critiche dalle opposizioni e la bacchettata di Giorgia Meloni. «Io non sarei intervenuta», ha preso le distanze la premier.

