La Russa jr, inquirenti a caccia delle conversazioni sullo smatphone 

Immagini o messaggi scambiati via social che facciano riferimento alla sera tra il 18 e il 19 maggio scorsi e non siano coperti dalla garanzie costituzionali: è quanto cercano gli investigatori milanesi nel telefono sequestrato a Leonardo Apache La Russa - il figlio del presidente del Senato Ignazio - indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo.

Il decreto di sequestro di una pagina e mezza è stato firmato dal pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunto Letizia Mannella dopo aver sciolto il nodo giuridico relativo alla sim: è intestata allo studio legale di Ignazio La Russa e quindi è sottoposta alla prerogative parlamentari. Da qui la decisione di farsi consegnare solo il cellulare che, è stato accertato, è nella esclusiva disponibilità del giovane.

Gli accertamenti non sono ancora iniziati. Ma riguarderanno immagini rimaste impresse nella memoria e conversazioni o telefonate avvenute attraverso i social che abbiano pertinenza con le indagini. La settimana prossima si procederà alla copia forense del contenuto del dispositivo come accertamento tecnico irripetibile, poi cominceranno le analisi vere e proprie dei contenuti selezionati in base a parole chiave che verranno stabilite in accordo tra le parti.

