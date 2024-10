La Russa: Consulta, vedo bene un’intesa con l’opposizione 

Otto fumate nere, e in molti danno per certa anche la nona. Nel Parlamento, che dovrà tornare a riunirsi in seduta congiunta per eleggere un nuovo giudice costituzionale a quasi un anno dalla scadenza del mandato di Silvana Sciarra, il clima resta incandescente. Così il presidente del Senato, dopo aver fermamente smentito di aver provato a convincere una senatrice di Iv insieme al centrodestra per eleggere Francesco Saverio Marini, dalle colonne del Corriere della sera tende la mano alle opposizioni per superare l’impasse: «Per me una intesa politica sarebbe la cosa migliore: a dicembre saranno quattro i giudici in scadenza, vedrei già da ora con favore un accordo tra gentiluomini per dare spazio alle varie sensibilità». Ma avverte: per trovare un accordo occorre «il clima giusto», se «non dovesse esserci e il Parlamento decidesse a maggioranza, non ci sarebbe nulla di illecito».

Un apri e chiudi che le opposizioni considerano una presa in giro. E subito tornano all'attacco. «Per eleggere un giudice della Consulta la Costituzione prevede la maggioranza qualificata, ovvero da soli non si può fare», controbatte Matteo Renzi che poi ironizza sul blitz fallito: «Hanno perso e Meloni che ha fatto? Ha chiesto: “Chi è la talpa infame?”», usando «un linguaggio da gangster di Chicago dei primi anni del secolo scorso». La Russa «torni a fare l’arbitro imparziale - aggiunge il senatore di Iv Enrico Borghi - Troviamo del tutto inappropriato, improprio e inaccettabile che il presidente del Senato svolga una funzione di scouting di natura politica». E Giuliano Amato, presidente emerito della Consulta, lancia su Repubblica l’allarme lottizzazione: «Se un giudice costituzionale rendesse conto al partito che ce l'ha messo, ciò comporterebbe la totale delegittimazione della Consulta, e quindi una ferita per la democrazia».

RIPRODUZIONE RISERVATA