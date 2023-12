La Russa: con il premierato riequilibrati i poteri del Colle 

Se lui avesse avuto «una bacchetta magica avrebbe previsto senz'altro l'elezione diretta del presidente della Repubblica», con tutti i contrappesi del caso, ma siccome non tocca a lui decidere, riconosce che quella messa in campo dal Governo per il premierato è senz'altro un'ottima riforma: la «meno invasiva, il minimo che si potesse fare». Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell’incontro con la stampa parlamentare per lo scambio di auguri per le feste, è un fiume in piena. Rompe gli schemi di prassi decennali trasformando l'incontro in una conferenza stampa, dove tiene banco la riforma costituzionale, che difende.

A scatenare l'ira delle opposizioni è il passaggio sul Quirinale. Secondo La Russa «i poteri del presidente della Repubblica non saranno intaccati. Ma, aggiunge, «c'è una Costituzione materiale che attribuisce al Capo dello Stato poteri più grandi di quelli che la Costituzione prevedeva: un'elezione diretta del presidente del Consiglio potrebbe ridimensionare l'utilizzo costante di questi ulteriori poteri, ridimensionarli e non eliminarli».

Insorge il Pd: il deputato Federico Fornaro accusa La Russa di «aver gettato la maschera indicando quale sia il vero obiettivo della riforma del premierato: ridurre gli attuali poteri del presidente della Repubblica. «La Russa dice che il presidente della Repubblica agisce al di fuori della Costituzione», incalza Bonelli, «un attacco così diretto al capo dello Stato non può che richiedere dimissioni immediate».

Ma il presidente del Senato ribadisce il suo «totale rispetto» verso Mattarella che «è tanto ovvio quanto conclamato». La precisazione non placa gli animi. Il capogruppo Dem al Senato, Francesco Boccia, avverte: «Giù le mani dal capo dello Stato: è «un disegno pericoloso, depotenziare il ruolo del presidente modificando l'equilibrio tra i poteri».

