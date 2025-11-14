La Russa bacchetta Gattuso 

Svanite le ultime, minime, speranze di strappare il pass diretto per i Mondiali 2026, l'Italia si prepara alla sfida contro la Norvegia in un clima quantomeno particolare. Un po' perché lo scontro diretto di domani a San Siro si è trasformato in poco più di un'amichevole, importante solo in chiave ranking (che servirebbe in caso di qualificazione ai Mondiali nel sorteggio dei gironi per partire in prima fascia). Un po' perché restano gli strascichi di quanto successo durante la gara vinta contro la Moldavia. La prestazione degli azzurri infatti non è piaciuta, usando un eufemismo, ai tifosi presenti a Chisinau. E a poco è servito che in campo sia arrivata la sesta vittoria di fila, perché le speranze erano diverse.

La polemica

Dopo i fischi durante la partita, la risposta del ct Gattuso non si è fatta attendere: «È una vergogna che ci dicano andate a lavorare, non lo accetto ma noi andiamo avanti». La replica: «Non si può dire “vergogna” a uno spettatore che fischia», sottolinea il presidente del Senato Ignazio La Russa, «non voglio fare polemica. Gattuso ha ragione quando dice che in vista della speranza di andare ai Mondiali dobbiamo unirci e sostenere la nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo finché non sono violenti», ha aggiunto. «Ho visto la partita, ma non voglio entrare in questo tipo di polemiche. Posso solo dire che ormai mi sembra tutto esagerato, si esagera tutto quanto», le parole invece dell'ex ct Dino Zoff.

In campo

Un clima che sarà particolare domani, quando a San Siro arriveranno circa 60 mila spettatori. La scelta del Meazza per un match che si sperava potesse essere decisivo era ricaduta anche per il calore dello stadio milanese, nonostante non sempre negli ultimi anni sia andata benissimo (vedasi lo 0-0 contro la Svezia che portò all'eliminazione per i Mondiali del 2018). Ma anche stavolta San Siro si riempirà, tra l'altro per la prima volta da quando lo stadio è diventato di proprietà di Inter e Milan.

Gli azzurri si sono allenati ieri pomeriggio a Milanello, dove oggi il ct Gattuso parla ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Norvegia. Una gara per cui dovrebbero essere diversi i cambi nella formazione titolare, a partire dalla porta dove tornerà Donnarumma. Spazio poi a diversi interisti come Bastoni e Dimarco in difesa, Barella (squalificato contro la Moldavia) a centrocampo e Pio Esposito a far coppia con Retegui in attacco. Servirà anche attenzione ai cartellini: i diffidati Cambiaso, Frattesi e Tonali, con un giallo, salterebbero infatti la semifinale dei playoff che l'Italia è già sicura di poter disputare in casa. Per la sede dell'eventuale finale, invece, dipenderà dal sorteggio del prossimo 20 novembre, in cui gli azzurri scopriranno il percorso per cercare di riportare l'Italia ai Mondiali dopo i due flop del 2018 e del 2022.

