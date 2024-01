La ruspa rompe i tubi Cittadini senz’acqua per ventiquattr’ore 

La benna dell’escavatore morde oltre via Cagliari e le tubazioni esplodono tra le vie Mameli e Umberto. È al principio del Corso la rottura che, per oltre 24 ore, ha costretto la maggior parte degli utenti di Tortolì a restare senz’acqua. Fine settimana di disagi nella cittadina, con il personale tecnico di Abbanoa impegnato in più punti dove sono state segnalate rotture e conseguenti allagamenti in strada.

La vecchia condotta idrica fa i capricci ed evidentemente gli interventi riparatori dei giorni scorsi all’interno del cantiere, conseguenti a operazioni di scavo all’interno del secondo lotto, hanno fatto schizzare la pressione dell’acqua tanto da mandare in tilt gran parte dell’apparato.

Appreso del guasto, gli amministratori comunali hanno provveduto a sollecitare il gestore che ha inviato sul posto le squadre specializzate per garantire una riparazione in tempi brevi, limitando così i disagi. Nel fine settimana sono incrementate anche le vendite delle cisterne per il contenimento dell’acqua, un paracadute che può tornare utile anche nelle prossime settimane in virtù del fatto che con il cantiere in corso l’eventualità di nuovi blackout è piuttosto elevata. Quello all’altezza di via Mameli è solo l’ultimo di una serie di blackout avvenuti nei giorni scorsi e per cui l’amministrazione ha ringraziato la popolazione per la pazienza manifestata, sebbene non siano mancate le polemiche sui canali social.

